Félpályás útlezárás

4 órája

Durván indul az ősz: gyalogost gázoltak a Mecsek Áruháznál – VIDEÓ

Címkék#baleset#Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság#Esztergár Lajos utca

Bama.hu
Durván indul az ősz: gyalogost gázoltak a Mecsek Áruháznál – VIDEÓ

A kép illusztráció

Forrás: MW

Baleset történt az Esztergár Lajos utcánál, a Mecsek Áruház közelében reggel hét órakor. A helyszínen félpályás útlezárás van érvényben, a forgalmat rendőri irányítás mellett engedik. Megkerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, és amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

 

