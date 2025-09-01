Félpályás útlezárás
1 órája
Durván indul az ősz: gyalogost gázoltak a Mecsek Áruháznál
A kép illusztráció
Forrás: MW
Baleset történt az Esztergár Lajos utcánál, a Mecsek Áruház közelében reggel hét órakor. A helyszínen félpályás útlezárás van érvényben, a forgalmat rendőri irányítás mellett engedik. Megkerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, és amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.
