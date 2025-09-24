Égen-földön keresik az ellopott növényeket az egyetemen

Kérem, hogy az a hallgató, aki hétfőn (09.22.) este 18.50-kor az udvarról növényeket tulajdonított el, hozza vissza a KTK portára az elvitt növényt péntek délig. A lopásról videófelvétel készült, amin jól látszódik az elkövető és a társai is. Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben dékáni figyelmeztetést szükséges rögzítenünk az eset kapcsán, az elkövetők minden Kari ösztöndíj-lehetőségből automatikusan kizárásra kerülnek!