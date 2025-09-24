szeptember 24., szerda

Nem vicces

1 órája

Égen-földön keresik az ellopott növényeket az egyetemen

Címkék#föld#növény#tolvaj#Pécsi Tudományegyetem#üzenet

Nem mindennapi üzenetet kapott a Pécsi Tudományegyetem több diákja: egy tolvajt keres az intézmény, jelenleg még kedvesen, visszafogottan.

Bama.hu
Égen-földön keresik az ellopott növényeket az egyetemen

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: Vasin Lee

Az üzenet elég egyértelműen fogalmaz: 

Kérem, hogy az a hallgató, aki hétfőn (09.22.) este 18.50-kor az udvarról növényeket tulajdonított el, hozza vissza a KTK portára az elvitt növényt péntek délig.  A lopásról videófelvétel készült, amin jól látszódik az elkövető és a társai is. Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben dékáni figyelmeztetést szükséges rögzítenünk az eset kapcsán, az elkövetők minden Kari ösztöndíj-lehetőségből automatikusan kizárásra kerülnek!

Nem tudjuk, hogy anyagi okokból történt az eltulajdonítás, vagy csupán az örökbecsű „pillanatnyilag jó ötletnek látszott” mondat áll a háttérben, de mi is annak szurkolunk, hogy minél előbb kerüljenek vissza eredeti helyükre a növények.   

 

