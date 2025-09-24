1 órája
Égen-földön keresik az ellopott növényeket az egyetemen
Nem mindennapi üzenetet kapott a Pécsi Tudományegyetem több diákja: egy tolvajt keres az intézmény, jelenleg még kedvesen, visszafogottan.
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
Fotó: Vasin Lee
Az üzenet elég egyértelműen fogalmaz:
Kérem, hogy az a hallgató, aki hétfőn (09.22.) este 18.50-kor az udvarról növényeket tulajdonított el, hozza vissza a KTK portára az elvitt növényt péntek délig. A lopásról videófelvétel készült, amin jól látszódik az elkövető és a társai is. Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben dékáni figyelmeztetést szükséges rögzítenünk az eset kapcsán, az elkövetők minden Kari ösztöndíj-lehetőségből automatikusan kizárásra kerülnek!
Nem tudjuk, hogy anyagi okokból történt az eltulajdonítás, vagy csupán az örökbecsű „pillanatnyilag jó ötletnek látszott” mondat áll a háttérben, de mi is annak szurkolunk, hogy minél előbb kerüljenek vissza eredeti helyükre a növények.