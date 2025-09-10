Egy pécsi férfi után kutat a rendőrség – nagyon várják haza Ottót

Bognár Ottó (született: 1969. augusztus 31., Pécs) szeptember 8-án ismeretlen helyre távozott, azóta nem adott magáról életjelet. A rendőrség körözést rendelt el az ügyben. Az eltűnt férfi magyar állampolgár, 181–185 cm magas, közepes testalkatú, rövid barna hajú, barna szemű, fehér bőrű.

Bognár Ottó. Fotó: police.hu

A hatóság kéri, hogy aki a férfi tartózkodási helyéről érdemleges információval rendelkezik, hívja a 112-es segélyhívót, vagy tegyen bejelentést a legközelebbi rendőrkapitányságon.