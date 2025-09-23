El akarta venni a pénztárcát, lökdösődés lett a vége

A dulakodás közben a tárca elszakadt, és a nő megszerezte a maradék pénzt. Megpróbálta a férfi mobiltelefonját is elvenni, azonban ez végül nem sikerült, az időközben odaérő, és szintén fenyegetőző 33 éves társával együtt elmenekültek.

A rendőrök pár órán belül azonosították a feltételezett elkövetőket, majd elfogásukat követően előállították őket a rendőrkapitányságra, ahol mindkettőjüket kihallgatták. Rablás bűntett miatt nyomoz ellenük a Pécsi Rendőrkapitányság, az idősebb nőt őrizetbe is vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amelyet a bíróság szeptember 22-én elrendelt.