Ezek az eszközök okozzák a legtöbb lakástüzet – Pécsen majdnem tragédia lett belőle

A múlt hét egyik éjszakáján riasztották a pécsi hivatásos tűzoltókat, miután egy családi házban kigyulladt egy konnektorba csatlakoztatott töltőkábel. A vezeték lángra kapott, ám a tulajdonos gyorsan eloltotta, így tűzoltói beavatkozásra végül nem volt szükség. Az elektromos tűz következtében megsérült a konnektor közvetlen környezete: megégett az éjjeliszekrény, az ágy, az ágynemű, valamint a falak is kormozódtak. Súlyosabb következmények azonban szerencsére nem történtek.

Egy elektromos tűz akár egy élet munkáját is pillanatok alatt semmissé teheti.

Fotó: Karnok Csaba / Forrás: MW

Az elektromos tűz legfőbb okozói

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az elektromos eszközök használatakor fontos odafigyelni a megelőzésre. A leggyakrabban tüzet okozó berendezések közé tartozik a bojler, a mosógép, a hajszárító, a hűtő, valamint a kisebb konyhai gépek, például a kávéfőző vagy a kenyérpirító. A hosszabbítók helytelen használata – például összetekert állapotban való működtetése – szintén komoly kockázatot jelenthet.