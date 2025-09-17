3 órája
Ezek az eszközök okozzák a legtöbb lakástüzet – Pécsen majdnem tragédia lett belőle
Ne így kezeld a töltőkábelt! Rengeteg család élete ment tönkre elektromos tűz miatt.
Érdemes odafigyelnünk az ajánlásokra, hogy elkerüljük a tragédiát.
A múlt hét egyik éjszakáján riasztották a pécsi hivatásos tűzoltókat, miután egy családi házban kigyulladt egy konnektorba csatlakoztatott töltőkábel. A vezeték lángra kapott, ám a tulajdonos gyorsan eloltotta, így tűzoltói beavatkozásra végül nem volt szükség. Az elektromos tűz következtében megsérült a konnektor közvetlen környezete: megégett az éjjeliszekrény, az ágy, az ágynemű, valamint a falak is kormozódtak. Súlyosabb következmények azonban szerencsére nem történtek.
Az elektromos tűz legfőbb okozói
A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az elektromos eszközök használatakor fontos odafigyelni a megelőzésre. A leggyakrabban tüzet okozó berendezések közé tartozik a bojler, a mosógép, a hajszárító, a hűtő, valamint a kisebb konyhai gépek, például a kávéfőző vagy a kenyérpirító. A hosszabbítók helytelen használata – például összetekert állapotban való működtetése – szintén komoly kockázatot jelenthet.
Mi a teendő elektromos tűz esetén?
Amennyiben mégis tűz keletkezik, első lépésként az égő eszközt el kell távolítani az áramforrásból, vagy le kell kapcsolni a biztosítékot. A kisebb tüzek porral vagy habbal oltó készülékkel fékezhetők meg a leghatékonyabban. Amennyiben nincs kéznél tűzoltó készülék, víz is használható – de kizárólag akkor, ha nem áll fenn áramütés veszélye, és nem olaj ég, mivel az vízzel oltva robbanást okozhat.
A hatóságok hangsúlyozzák: a rendszeres karbantartás, a biztonságos használat és a fokozott odafigyelés életet menthet.