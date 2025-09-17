szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

22°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Minden háztartásban megtalálhatóak

46 perce

Ezek az eszközök okozzák a legtöbb lakástüzet – Pécsen majdnem tragédia lett belőle

Címkék#tragédia#konnektor#eszköz#veszély

Ne így kezeld a töltőkábelt! Rengeteg család élete ment tönkre elektromos tűz miatt.

Bama.hu
Ezek az eszközök okozzák a legtöbb lakástüzet – Pécsen majdnem tragédia lett belőle

Érdemes odafigyelnünk az ajánlásokra, hogy elkerüljük a tragédiát.

Forrás: MW

Fotó: Béres Attila

A múlt hét egyik éjszakáján riasztották a pécsi hivatásos tűzoltókat, miután egy családi házban kigyulladt egy konnektorba csatlakoztatott töltőkábel. A vezeték lángra kapott, ám a tulajdonos gyorsan eloltotta, így tűzoltói beavatkozásra végül nem volt szükség. Az elektromos tűz következtében megsérült a konnektor közvetlen környezete: megégett az éjjeliszekrény, az ágy, az ágynemű, valamint a falak is kormozódtak. Súlyosabb következmények azonban szerencsére nem történtek.

elektromos tűz
Egy elektromos tűz akár egy élet munkáját is pillanatok alatt semmissé teheti.
Fotó: Karnok Csaba / Forrás: MW

Az elektromos tűz legfőbb okozói

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az elektromos eszközök használatakor fontos odafigyelni a megelőzésre. A leggyakrabban tüzet okozó berendezések közé tartozik a bojler, a mosógép, a hajszárító, a hűtő, valamint a kisebb konyhai gépek, például a kávéfőző vagy a kenyérpirító. A hosszabbítók helytelen használata – például összetekert állapotban való működtetése – szintén komoly kockázatot jelenthet.

Mi a teendő elektromos tűz esetén?

Amennyiben mégis tűz keletkezik, első lépésként az égő eszközt el kell távolítani az áramforrásból, vagy le kell kapcsolni a biztosítékot. A kisebb tüzek porral vagy habbal oltó készülékkel fékezhetők meg a leghatékonyabban. Amennyiben nincs kéznél tűzoltó készülék, víz is használható – de kizárólag akkor, ha nem áll fenn áramütés veszélye, és nem olaj ég, mivel az vízzel oltva robbanást okozhat.

A hatóságok hangsúlyozzák: a rendszeres karbantartás, a biztonságos használat és a fokozott odafigyelés életet menthet.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu