Elesett a város egyik legforgalmasabb szakasza, egy sávban halad a forgalom

Két személyautó ütközött össze Pécsen, a Siklósi úton, az Ipar utca közelében – írta hivatalos felületén a katasztrófavédelem. A balesethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat.

Az érintett útszakaszon egy-egy sávban halad a forgalom.

Az esettel kapcsolatban kerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, válaszuk esetén frissítjük cikkünket.