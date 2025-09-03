szeptember 3., szerda

Elesett a város egyik legforgalmasabb szakasza, egy sávban halad a forgalom

Címkék#Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság#Siklósi út#Ipar utca#baleset#katasztrófavédelem

Elesett a város egyik legforgalmasabb szakasza, egy sávban halad a forgalom

Illusztráció.

Két személyautó ütközött össze Pécsen, a Siklósi úton, az Ipar utca közelében – írta hivatalos felületén a katasztrófavédelem. A balesethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. 

Az érintett útszakaszon egy-egy sávban halad a forgalom.

Az esettel kapcsolatban kerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, válaszuk esetén frissítjük cikkünket.

 

