Nem jött össze

1 órája

Elképesztő eset Baranyában: tűzzel próbált darazsakat irtani, majdnem felgyújtotta az egész házat

Helytelen módszert választott az a tulajdonos, aki péntek este Drávacsehiben tűzzel próbálta meg kiirtani a tárolójában elszaporodott darazsakat.

Bama.hu
Elképesztő eset Baranyában: tűzzel próbált darazsakat irtani, majdnem felgyújtotta az egész házat

A kép illusztráció

Forrás: MW

A tetőfólia is meggyulladt, szerencsére még a tűzoltók kiérkezése előtt meg tudták fékezni a lángokat – írta honlapján a katasztrófavédelem. Az eset során senki sem sérült meg.

„A darazsakkal és méhekkel összefüggésben a tűzoltók csak abban az esetben avatkoznak be, ha a rovarok közvetlen életveszélyt jelentenek. Ilyen eset például, amikor egy forgalmas közterületen, óvodában, iskolában telepedtek meg az állatok nagy számban. Ha közvetlen életveszély nincs, a méhbefogást méhészek, a darázsirtást pedig rovar- és kártevőirtó szakemberek végzik. A tűzoltók ilyen esetben felkérésre részt vehetnek a munkában, ha a kas, fészek olyan magasan van, ahova csak magasból mentő tűzoltó gépjármű segítségével lehet feljutni. Méhrajbefogás és darázsirtás esetén értesíthető szakemberek listája elérhető az Országos Magyar Méhészeti Egyesület honlapján.

 

