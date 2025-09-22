Elképesztő eset Baranyában: tűzzel próbált darazsakat irtani, majdnem felgyújtotta az egész házat

A tetőfólia is meggyulladt, szerencsére még a tűzoltók kiérkezése előtt meg tudták fékezni a lángokat – írta honlapján a katasztrófavédelem. Az eset során senki sem sérült meg.

„A darazsakkal és méhekkel összefüggésben a tűzoltók csak abban az esetben avatkoznak be, ha a rovarok közvetlen életveszélyt jelentenek. Ilyen eset például, amikor egy forgalmas közterületen, óvodában, iskolában telepedtek meg az állatok nagy számban. Ha közvetlen életveszély nincs, a méhbefogást méhészek, a darázsirtást pedig rovar- és kártevőirtó szakemberek végzik. A tűzoltók ilyen esetben felkérésre részt vehetnek a munkában, ha a kas, fészek olyan magasan van, ahova csak magasból mentő tűzoltó gépjármű segítségével lehet feljutni. Méhrajbefogás és darázsirtás esetén értesíthető szakemberek listája elérhető az Országos Magyar Méhészeti Egyesület honlapján.”