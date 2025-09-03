Birkák miatt akadozik a forgalom
1 órája
Elszabadult állatok az úton Baranyában – óvatosan közlekedjünk az érintett szakaszon
Elszabadult egy nyáj Baranyában.
Kerekespuszta térségében szabadultak el az állatok.
Forrás: Olvasói fotó
Elszabadult egy csapatnyi birka Görcsöny térségében, Keresztespusztánál. Az állatok az úton és az út közvetlen közelében is legelésznek, így érdemes körültekintően közlekedni az érintett területen.
