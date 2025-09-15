szeptember 15., hétfő

Lelki problémákkal is küzdött az elmúlt időszakban

55 perce

Szekszárdról utazott Pécsre egy állás miatt − édesanyjához már nem ért oda a fiatal férfi

Kiadták a körözést, de továbbra sem találják Jácintot.

Bama.hu
Szekszárdról utazott Pécsre egy állás miatt − édesanyjához már nem ért oda a fiatal férfi

A rendőrség megkezdte a keresést.

Forrás: Illusztráció

A Tamási Rendőrkapitányság adott ki körözést a 38 éves Mozolai Jácint keresése kapcsán. A férfi szeptember 12-én tűnt el, amikor is Szekszárdról Pécsre utazott egy állásinterjú miatt, ezt követően pedig Simontornyára kellett volna megérkeznie − ám ott hiába várta édesanyja, nyom nélkül eltűnt.

Pécsre utazott, ám ezt követően nem adott életjelet magáról Jácint.
Forrás: police.hu

A vékony testalkatú, 175 centiméter magas kopasz férfi információink szerint lelki problémákkal küzd az elmúlt időszakban, családja szerint roppant közvetlen és könnyen ismerkedő személyiség. Egy megosztással is sokat segíthetünk az eltűnt férfi keresését.

Drámai eseményekből sajnos nincs hiány a napokban

A hétfői nap során számoltunk be egy pécsi tragédiáról, valamint egy pakisztáni embercsempész körözéséről is.

 

 

