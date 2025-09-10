Egy kislány tragédiája – rengeteg eltűnt baranyai gyermeket keresnek

Az egész magyar sajtót bejárta a szomorú tragédia: eltűnt egy miskei kislány, akit később holtan találtak meg: nevelőapját gyanúsítják a gyilkossággal. Nekünk baranyaiaknak rögtön felsejlik egy pár hónappal ezelőtt történt eset, melynek szerencsére nem lett a vége tragédia, de továbbra is nő az eltűnt gyermekek száma, akik után kutat a rendőrség.

Eltűnt gyermekek sokasága után nyomoz a rendőrség. A berkesdi kisfiú esete szerencsére pozitívan végződött. Fotó: Kovács Liliána / Forrás: MW

Eltűnt gyermekek, tragédiák és megmagyarázhatatlan események

Ha eltűnt gyermekekről beszélünk, akkor nekünk baranyaiaknak a berkesdi kisfiú jut elsőként eszünkbe. Miklós Ervin Milán kereséséért egy ország fogott össze 2025. május 18-án, vasárnap. A 4 éves kisfiú a családi házuk udvaráról tűnt el, önkéntesek érkeztek több vármegyéből, a rendőrség pedig a helikoptert is bevetette a keresésben. Lapunk a helyszínen követte az eseményeket: a kisfiú egy ruhadarabját is megtalálták nem sokkal sötétedés előtt. Aztán nem sokkal éjfél előtt a keresésből hazainduló civilek egy erdő melletti részen leltek rá a gyermekre, aki a csodával határos módon átvészelte a napot, valamint a nyirkos, hideg éjszakát.

A közelmúltban egy máig rejtélyes eset évfordulóját ültük, dr. Zágony Rudolf 2023 augusztusában gyakorlatilag köddé vált Pécs belvárosában. Továbbra is homály fedi, hogy mi történhetett pontosan a professzorral.