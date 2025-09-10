szeptember 10., szerda

Szörnyűségek, melyekre nem találunk választ

2 órája

Egy kislány tragédiája – rengeteg eltűnt baranyai gyermeket keresnek

A közelmúlt tragikus eseményei mindenkit megráztak. A miskei kislány esete, a berkesdi kisfiú eltűnése és még sok más lesújtó történés. Eltűnt gyermekek, idősek, akik kitudja merre járnak.

Gyertyagyújtással emlékeztek Hannára Miskén.

Forrás: MW

Fotó: Pozsgai Ákos

Az egész magyar sajtót bejárta a szomorú tragédia: eltűnt egy miskei kislány, akit később holtan találtak meg: nevelőapját gyanúsítják a gyilkossággal. Nekünk baranyaiaknak rögtön felsejlik egy pár hónappal ezelőtt történt eset, melynek szerencsére nem lett a vége tragédia, de továbbra is nő az eltűnt gyermekek száma, akik után kutat a rendőrség.

eltűnt gyermekek berkesdi kisfiú
Eltűnt gyermekek sokasága után nyomoz a rendőrség. A berkesdi kisfiú esete szerencsére pozitívan végződött. Fotó: Kovács Liliána / Forrás: MW

Eltűnt gyermekek, tragédiák és megmagyarázhatatlan események

Ha eltűnt gyermekekről beszélünk, akkor nekünk baranyaiaknak a berkesdi kisfiú jut elsőként eszünkbe. Miklós Ervin Milán kereséséért egy ország fogott össze 2025. május 18-án, vasárnap. A 4 éves kisfiú a családi házuk udvaráról tűnt el, önkéntesek érkeztek több vármegyéből, a rendőrség pedig a helikoptert is bevetette a keresésben. Lapunk a helyszínen követte az eseményeket: a kisfiú egy ruhadarabját is megtalálták nem sokkal sötétedés előtt. Aztán nem sokkal éjfél előtt a keresésből hazainduló civilek egy erdő melletti részen leltek rá a gyermekre, aki a csodával határos módon átvészelte a napot, valamint a nyirkos, hideg éjszakát. 

A közelmúltban egy máig rejtélyes eset évfordulóját ültük, dr. Zágony Rudolf 2023 augusztusában gyakorlatilag köddé vált Pécs belvárosában. Továbbra is homály fedi, hogy mi történhetett pontosan a professzorral. 

Eltűnt körözések Baranyában: mutatjuk a számokat

Szétnéztünk a police.hu-n, ahol megnéztük a Baranya vármegyei rendőrkapitányságok körözéseit. A Pécsi Rendőrkapitányság 22 eltűnt kapcsán nyomoz, míg a Mohácsi Rendőrkapitányság 15 ilyen jellegű körözést folytat. A komlóiaknál ez a szám 18, míg a siklósiak 7 eltűntet keresnek.

A legrosszabb számokat a Szigetvári Rendőrkapitányság neve alatt találjuk, ők 28 eltűnt kapcsán adtak ki körözést, közülük akadnak olyanok, akik rendszeresen eltűnnek a lakásotthonokból. 

A miskei tragédia

A bama.hu-n is beszámoltunk annak a 22 hónapos miskei kislánynak a tragédiájáról, akinek az eltűnése az egész országot megrázta. A gyanúsított, J. Dávid drogproblémái miatt már régóta a helyiek figyelmének központjában állt. A férfi a tragédia után eltűnt, de nem sokkal később elfogták, majd beismerő vallomást tett. Ekkor derült ki, hogy Hannát a fején ütötte meg, és a kislány már az első ütésbe belehalt.

 

