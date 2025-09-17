1 órája
Eltűnt Dorottya a pécsi gyermekotthonból – sajnos már nem először
Eltűnt Horváth Dorottya! A pécsi rendőrök a lakosság segítségét kérik a 17 éves eltűnt Horváth Dorottya keresése kapcsán.
Újra keresik az eltűnt fiatal lányt. A kép illusztráció.
Fotó: Kovács Liliána
A Pécsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 02010-157/730/2025. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó, eltűnt Horváth Dorottya ügyében.
A 17 éves lány augusztus 14-én egy pécsi gyermekotthonból távozott engedély nélkül, azóta nem adott életjelet magáról, tartózkodási helye ismeretlen. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.
A lány körülbelül 160 cm magas, normál testalkatú, szeme barna, haja hosszú, sötétbarna.
Utolsó ismert ruházata: fekete haspóló, szürke melegítőnadrág.
A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, aki a képen látható lányt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon!
Az eltűnt Horváth Dorottya nem először kerül ilyen ok miatt a rendőrség látókörébe
A fiatalkorú lány nem először kerül ilyen ügyben a rendőrség látókörébe. 2024 októberében a Komlói Rendőrkapitányság, majd idén májusban a Pécsi Rendőrkapitányság is keresési eljárást indított eltűnése miatt, felkutatása érdekében.