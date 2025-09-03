Eltűnt egy kislány Baranyában, megindult a keresés (FOTÓ)

A Pécsi Rendőrkapitányság eltűnés miatt körözést adott ki Orsós Jázmin Rebekára, aki 2012. július 8-án született, és a kedden, azaz szeptember 2-án ismeretlen helyre távozott.

A 13 éves lány 156–160 centiméter magas, közepes testalkatú, hosszúkás arcú, barna szemű, vállig érő hajú, és szemüveget hord.

Orsós Jázmin Rebeka ismeretlen helyre távozott. Forrás: police.hu

Eltűnésekor fekete rövid nadrágot, színes pólót és fehér sportcipőt viselt.

A rendőrség kéri, hogy aki a lányt felismeri, tartózkodási helyéről vagy eltűnésének körülményeiről információval rendelkezik, hívja a 112-es segélyhívót, vagy jelentkezzen a legközelebbi rendőrkapitányságon.

