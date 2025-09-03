szeptember 3., szerda

Hilda névnap

23°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiadták a körözést

1 órája

Eltűnt egy kislány Baranyában, megindult a keresés (FOTÓ)

Címkék#tragédia#ország#Pécsi Rendőrkapitányság

Egy megosztás is aranyat érhet, segítsünk megtalálni a kislányt.

Bama.hu
Eltűnt egy kislány Baranyában, megindult a keresés (FOTÓ)

Megindult a keresés.

Forrás: MW/Illusztráció

Fotó: Makovics Kornél

A Pécsi Rendőrkapitányság eltűnés miatt körözést adott ki Orsós Jázmin Rebekára, aki 2012. július 8-án született, és a kedden, azaz szeptember 2-án ismeretlen helyre távozott.

A 13 éves lány 156–160 centiméter magas, közepes testalkatú, hosszúkás arcú, barna szemű, vállig érő hajú, és szemüveget hord.

eltűnt miskei kislány
Orsós Jázmin Rebeka ismeretlen helyre távozott. Forrás: police.hu

Eltűnésekor fekete rövid nadrágot, színes pólót és fehér sportcipőt viselt.

A rendőrség kéri, hogy aki a lányt felismeri, tartózkodási helyéről vagy eltűnésének körülményeiről információval rendelkezik, hívja a 112-es segélyhívót, vagy jelentkezzen a legközelebbi rendőrkapitányságon.

Eltűnt kislány kereséséért fogott össze az ország: tragédiával zárult az ügy

Mi is beszámoltunk róla a napokban, hogy borzasztó tragédiával végződött az eltűnt 22 hónapos miskei kislány keresése. Sajnos a keresőcsapatok holtan találtak rá a gyermekre, akinek feltételezett gyilkosát hamar rendőrkézre kerítették. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu