Figyelem!

1 órája

Ennek fele sem tréfa: fokozott ellenőrzést rendelt el Baranyában a főkapitány - íme a részletek

Bama.hu
Ennek fele sem tréfa: fokozott ellenőrzést rendelt el Baranyában a főkapitány - íme a részletek

Fotó: MW

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el a vármegye közigazgatási területére.

A rendőrfőkapitány 2025. szeptember 15-én 0 órától október 15-én 24 óráig Baranya vármegye közigazgatási területére vonatkozóan fokozott ellenőrzést rendelt el a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében.

Pont a napokban számoltunk be, hogy Pécs belvárosát balhés alakok tartják rettegésben

 

