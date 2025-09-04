Bama.hu videó
Ennyi ésszel szabadlábon? Centiken múlt a frontális karambol (VIDEÓ)
Újabb elképesztő manőver Baranya útjain.
Olvasónk épp csak átlépte a település táblát Mánfa térségében, hirtelen a semmiből feltűnt mellette egy előzésbe kezdő autó. A sötét színű jármű sofőrje valószínűleg semmit sem látott abból, hogy szemből érkezik egy másik autós, akinek szerencsére volt akkora lélekjelenléte, hogy az út szélére kormányozza a kocsit és ezzel elkerülje a frontális karambolt.
A közlekedési balesetek jelentős része a felelőtlen előzések miatt történik, a nem belátható útszakaszokon a „tegnap sem jött semmi” elv alapján nem biztonságos a járművezetés.
