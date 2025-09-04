szeptember 4., csütörtök

Bama.hu videó

2 órája

Ennyi ésszel szabadlábon? Centiken múlt a frontális karambol (VIDEÓ)

Címkék#karambol#bama.hu videó#sofőr#szabálysértés

Újabb elképesztő manőver Baranya útjain.

Bama.hu

Olvasónk épp csak átlépte a település táblát Mánfa térségében, hirtelen a semmiből feltűnt mellette egy előzésbe kezdő autó. A sötét színű jármű sofőrje valószínűleg semmit sem látott abból, hogy szemből érkezik egy másik autós, akinek szerencsére volt akkora lélekjelenléte, hogy az út szélére kormányozza a kocsit és ezzel elkerülje a frontális karambolt. 

A közlekedési balesetek jelentős része a felelőtlen előzések miatt történik, a nem belátható útszakaszokon a „tegnap sem jött semmi” elv alapján nem biztonságos a járművezetés.

 

Bama.hu videó

