Ennyi ésszel szabadlábon? Centiken múlt a frontális karambol (VIDEÓ)

Olvasónk épp csak átlépte a település táblát Mánfa térségében, hirtelen a semmiből feltűnt mellette egy előzésbe kezdő autó. A sötét színű jármű sofőrje valószínűleg semmit sem látott abból, hogy szemből érkezik egy másik autós, akinek szerencsére volt akkora lélekjelenléte, hogy az út szélére kormányozza a kocsit és ezzel elkerülje a frontális karambolt.

A közlekedési balesetek jelentős része a felelőtlen előzések miatt történik, a nem belátható útszakaszokon a „tegnap sem jött semmi” elv alapján nem biztonságos a járművezetés.