Erre sokan vártak Pécsen – de akad egy kis bökkenő

A Biokom tájékoztatása szerint újra használhatják az autósok a Légszeszgyár utcai vasúti átjárót, ám kisebb forgalomkorlátozások még várhatóak az érintett szakaszon.

Újra járható az útszakasz, de lesznek még fennakadások.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az eredeti tervek szerint augusztus 31-ig tartottak volna a felújítási munkálatok, ám az E.ON-tól megtudtuk, hogy pár napos csúszás miatt az iskolakezdés hetén még dolgoznak a forgalmas útszakaszon. Szeptember 5-én azonban befejeződtek a gázvezeték-rekonstrukció a Légszergyár és a Batthyány utcákban, mindkét irányba újra használhatják a közlekedők a Légszeszgyár utcai vasúti átjárót.

A Légszegyár utcában, a Batthyány utcától északra viszont még sávlezárással járó forgalomkorlátozásra kell számítani, ezért a Diófa utca felől érkezők a vasúti átjáró után csak a Batthyány utca felé haladhatnak tovább.