Ez drága lesz: majdnem 120-szal repesztett a Siklósi úton a pécsi Fernando Alonso

A rendőrök szeptember 27-én este fél 9 körül Pécsett, a Siklósi úton mértek be egy sofőrt, aki a megengedett 50 km/óra helyett 116 km/órával hajtott. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a férfira 312 ezer forintos bírságot szabtak ki, és 8 előéleti pontot is kapott.

Forrás: Baranya Vármegyei Rendőrség Facebook-oldal

Nem ez volt az egyetlen kirívó gyorshajtás a vármegyében: augusztus végén az 57-es főúton egy motorost vontak intézkedés alá, aki 90 helyett 206 km/órával száguldott, ráadásul szabálytalanul előzött is. Ő 494 ezer forintos bírságot és 14 büntetőpontot kapott.

A rendőrség hangsúlyozza: a közlekedési szabályok megsértése súlyosan veszélyezteti a sofőrök és más közlekedők életét.