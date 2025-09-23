szeptember 23., kedd

Fájó kedd a közlekedésben: Többen is ütköztek a 66-os úton

Fájó kedd a közlekedésben: Többen is ütköztek a 66-os úton

Forrás: MW

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatta hírportálunkat, hogy baleset történt kedd délután 2 óra tájékán a 66-os úton Sikonda közelében. Az eset során két autó ütközött össze, ráfutásos baleset történt a tájékoztatás szerint. Forgalmi akadályt nem okozott az ütközés. Úgy tudjuk, egy ember sérült könnyebben.

Mai napon nem ez volt az első ütközéses incidens: olvasónk szemtanúja volt egy kedd délelőtt történt esetnek, ahol két személyautó ütközött Pécsett a Makay István út egyik kereszteződésénél. Egyik autós a Praktikertől szeretett volna kikanyarodni a 6-os főútra, viszont balról érkezett egy autó, emiatt összeütköztek. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság megkeresésünkre azt válaszolta, hogy információink helyesek voltak, viszont rendőri intézkedésre nem volt szükség az eset során.

 

 

