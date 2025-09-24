Hiába egy gyémánt, nagy erőkkel körözik a 18 éves pécsi lányt a rendőrök (FOTÓ)

A Pécsi Járásbíróság elfogatóparancsot bocsátott ki Gyémánt Tünde Amanda ellen. A 2006. november 30-án Pécsen született, magyar állampolgárságú nő ellen a hatóságok lopás bűncselekmény miatt indítottak eljárást.

Gyémánt, de bűnöző. Nagy erőkkel keresi a fiatal pécsi lányt a rendőrség.

Forrás: police.hu

Az elfogatóparancsot 2025. szeptember 19-én rendelték el a fiatal lány ellen. A rendőrség kéri, hogy aki a körözött személy tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, jelezze a hatóságok felé a 112-es segélyhívón vagy a legközelebbi rendőrkapitányságon. Egy megosztással is segíthetjük a hatóságok munkáját!