szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

21°
+24
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Enyves a keze, vigyázz hát vele

1 órája

Hiába egy gyémánt, nagy erőkkel körözik a 18 éves pécsi lányt a rendőrök (FOTÓ)

Címkék#rendőrség#Pécsi Járásbíróság#bűncselekmény#lány

Lopásra adta a fejét, most pedig menekül a hatóságok elől.

Bama.hu

A Pécsi Járásbíróság elfogatóparancsot bocsátott ki Gyémánt Tünde Amanda ellen. A 2006. november 30-án Pécsen született, magyar állampolgárságú nő ellen a hatóságok lopás bűncselekmény miatt indítottak eljárást.

pécsi lány
Gyémánt, de bűnöző. Nagy erőkkel keresi a fiatal pécsi lányt a rendőrség.
Forrás: police.hu

Az elfogatóparancsot 2025. szeptember 19-én rendelték el a fiatal lány ellen. A rendőrség kéri, hogy aki a körözött személy tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, jelezze a hatóságok felé a 112-es segélyhívón vagy a legközelebbi rendőrkapitányságon. Egy megosztással is segíthetjük a hatóságok munkáját!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu