Forgalomkorlátozások lesznek Pécsen a Majka-koncert miatt

Forgalomkorlátozások lesznek Pécsen a Majka-koncert miatt

Korlátozások a Széchenyi tér környékén.

Forrás: MW

Fotó: KOVACS LILIANA

2025. szeptember 5-én (pénteken) 21:00 és 23:00 óra között Majka ad koncertet a Széchenyi téren. A rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében ideiglenes forgalomkorlátozások lépnek életbe az alábbi időszakban és útszakaszokon − adta hírül a Biokom.

A forgalomkorlátozás részletei:
2025. szeptember 5. (péntek) 19:00 – 24:00

Lezárással érintett útszakaszok:
- A Munkácsy Mihály utca Széchenyi tér és a Goldmark Károly utcai csomópont közötti szakasza.
- A Perczel Miklós utca Széchenyi tér és a Kisfaludi Sándor utcai csomópont közötti szakasza.
- Az Irgalmasok utcája Széchenyi tér és a Kossuth téri mélygarázs közötti szakasza.

A lezárt útszakaszokon csak gyalogosan lehet majd közlekedni.

A szervezők a Teréz utcában lakók járművel történő bejutását a rendezvény ideje alatt is biztosítani fogják, kérik, az érintett lakosokat, hogy szükség esetén igazolják lakcímüket.

 

