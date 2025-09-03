Forgalomkorlátozások lesznek Pécsen a Majka-koncert miatt

2025. szeptember 5-én (pénteken) 21:00 és 23:00 óra között Majka ad koncertet a Széchenyi téren. A rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében ideiglenes forgalomkorlátozások lépnek életbe az alábbi időszakban és útszakaszokon − adta hírül a Biokom.

A forgalomkorlátozás részletei:

2025. szeptember 5. (péntek) 19:00 – 24:00

Lezárással érintett útszakaszok:

- A Munkácsy Mihály utca Széchenyi tér és a Goldmark Károly utcai csomópont közötti szakasza.

- A Perczel Miklós utca Széchenyi tér és a Kisfaludi Sándor utcai csomópont közötti szakasza.

- Az Irgalmasok utcája Széchenyi tér és a Kossuth téri mélygarázs közötti szakasza.

A lezárt útszakaszokon csak gyalogosan lehet majd közlekedni.

A szervezők a Teréz utcában lakók járművel történő bejutását a rendezvény ideje alatt is biztosítani fogják, kérik, az érintett lakosokat, hogy szükség esetén igazolják lakcímüket.