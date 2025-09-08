Frissítve: német férfi tartja rettegésben Baranyát – újabb körözést adtak ki

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, már februárban elfogatóparancsot adott ki a Pécsi Törvényszék az ellen a német állampolgárságú férfi ellen, akit kábítószer-kereskedelem és lopás vétsége miatt kerestek.

Német férfi tartja rettegésben a környéket.

Forrás: police.hu

A Pécsi Járásbíróság azonban a napokban frissítette a sommerdai születésű Knöfel Michael elleni körözést, európai elfogatóparancs lépett érvénybe és a rendőrségi fotóját is frissítették a bűnözőnek. Amennyiben bárki információval rendelkezik az 55 éves férfi hollétével kapcsolatban, az nyomban jelezze azt a hatóságoknak.