Megindult a hajtóvadászat

2 órája

Frissítve: német férfi tartja rettegésben Baranyát – újabb körözést adtak ki

Címkék#környék#Baranya#Pécsi Törvényszék#vétség

Bama.hu
Nagyszabású körözés zajlik a német férfi ellen.

Forrás: MW/Illusztráció

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, már februárban elfogatóparancsot adott ki a Pécsi Törvényszék az ellen a német állampolgárságú férfi ellen, akit kábítószer-kereskedelem és lopás vétsége miatt kerestek. 

német férfi bűnöző
Német férfi tartja rettegésben a környéket.
Forrás: police.hu

A Pécsi Járásbíróság azonban a napokban frissítette a sommerdai születésű Knöfel Michael elleni körözést, európai elfogatóparancs lépett érvénybe és a rendőrségi fotóját is frissítették a bűnözőnek. Amennyiben bárki információval rendelkezik az 55 éves férfi hollétével kapcsolatban, az nyomban jelezze azt a hatóságoknak.

 

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
