2 órája
Frissítve: német férfi tartja rettegésben Baranyát – újabb körözést adtak ki
Újra nálunk garázdálkodik a német férfi? Frissítették a körözést!
Nagyszabású körözés zajlik a német férfi ellen.
Forrás: MW/Illusztráció
Ahogy arról már korábban beszámoltunk, már februárban elfogatóparancsot adott ki a Pécsi Törvényszék az ellen a német állampolgárságú férfi ellen, akit kábítószer-kereskedelem és lopás vétsége miatt kerestek.
A Pécsi Járásbíróság azonban a napokban frissítette a sommerdai születésű Knöfel Michael elleni körözést, európai elfogatóparancs lépett érvénybe és a rendőrségi fotóját is frissítették a bűnözőnek. Amennyiben bárki információval rendelkezik az 55 éves férfi hollétével kapcsolatban, az nyomban jelezze azt a hatóságoknak.