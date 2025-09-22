szeptember 22., hétfő

A tető égett

2 órája

Füstbe borult az utca: tűzesethez riasztották a szigetvári és sellyei tűzoltókat!

Bama.hu
Füstbe borult az utca: tűzesethez riasztották a szigetvári és sellyei tűzoltókat!

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: leographyde

Kisebb tűz volt egy melléképületben Szentegáton, az Almás utcában – számolt be róla honlapján a katasztrófavédelem. A szigetvári és sellyei hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. A rajok 19 óra után már csak utómunkálatokat végeztek. 

Vasárnap is egy tűzeset borzolta a kedélyeket Baranyában, felcsaptak a lángok egy újpetrei, Kossuth utcai családi házban, a teljes tetőszerkezet égett. 

Az esethez villányi, siklósi és pécsi hivatásos tűzoltókat riasztottak. A rajok a Baranya vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, több irányból oltották a tüzet, illetve védték a szomszédos épületet.

 

 

