Füstbe borult az utca: tűzesethez riasztották a szigetvári és sellyei tűzoltókat!

Kisebb tűz volt egy melléképületben Szentegáton, az Almás utcában – számolt be róla honlapján a katasztrófavédelem. A szigetvári és sellyei hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. A rajok 19 óra után már csak utómunkálatokat végeztek.

Vasárnap is egy tűzeset borzolta a kedélyeket Baranyában, felcsaptak a lángok egy újpetrei, Kossuth utcai családi házban, a teljes tetőszerkezet égett.

Az esethez villányi, siklósi és pécsi hivatásos tűzoltókat riasztottak. A rajok a Baranya vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, több irányból oltották a tüzet, illetve védték a szomszédos épületet.