Rendkívüli: gyanús üzenetek érkeznek az önkormányzat nevében − ne nyisd meg őket!

Pécsvárad város polgármestere, Gál Krisztián tett közzé egy figyelemfelhívó posztot Facebook-oldalán csütörtök délután. A település vezetője arra figyelmeztette az embereket, hogy valaki gyanús emaileket küldözget egy nem az önkormányzat által kezelt címről.

Kedves Pécsváradiak, kedves ismerőseim! Az elmúlt néhány órában többen figyelmeztettek, hogy a nevemben gyanús emailt kaptak. Ezúton szeretném megerősíteni, hogy a [email protected] címről nem én írtam Önöknek, kérem a levelet tekintsék tárgytalannak. Az ügyben tanácsot kértem szakértőktől, de egyelőre ennél többre nincs lehetőségem.

Írta a polgármester közösségi oldalán! Lehetséges, hogy adathalászok, vagy csalók próbálkoznak, így kiemelten fontos, hogy aki üzenetet kap a nem hivatalos címről, az jelezze az önkormányzat felé.