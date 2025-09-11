szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

23°
+23
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lehetséges, hogy csalók próbálkoznak

42 perce

Rendkívüli: gyanús üzenetek érkeznek az önkormányzat nevében − ne nyisd meg őket!

Címkék#város#Gál Krisztián#önkormányzat#polgármester#email

Ne adjunk meg semmilyen adatot!

Bama.hu
Rendkívüli: gyanús üzenetek érkeznek az önkormányzat nevében − ne nyisd meg őket!

Csalók próbálkoznak gyanús emailekkel?

Forrás: MW/Illusztráció

Fotó: Németh András Péter

Pécsvárad város polgármestere, Gál Krisztián tett közzé egy figyelemfelhívó posztot Facebook-oldalán csütörtök délután. A település vezetője arra figyelmeztette az embereket, hogy valaki gyanús emaileket küldözget egy nem az önkormányzat által kezelt címről. 

Kedves Pécsváradiak, kedves ismerőseim!

Az elmúlt néhány órában többen figyelmeztettek, hogy a nevemben gyanús emailt kaptak. Ezúton szeretném megerősíteni, hogy a [email protected] címről nem én írtam Önöknek, kérem a levelet tekintsék tárgytalannak. Az ügyben tanácsot kértem szakértőktől, de egyelőre ennél többre nincs lehetőségem. 

Írta a polgármester közösségi oldalán! Lehetséges, hogy adathalászok, vagy csalók próbálkoznak, így kiemelten fontos, hogy aki üzenetet kap a nem hivatalos címről, az jelezze az önkormányzat felé.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu