Gyászhír – elhunyt a magas rangú pécsi kötődésű kapitány

Életének 63. évében elhunyt dr. Piros Attila r. dandártábornok, aki öt éven át, 2006-ig töltötte be a főkapitányság közbiztonsági igazgatói, rendőrfőkapitány-helyettesi beosztását – számolt be róla a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Gyászhír

A dandártábornok több évig dolgozott a szomszédos, Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság alkalmazásában is.