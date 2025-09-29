szeptember 29., hétfő

Gyászhír – elhunyt a magas rangú pécsi kötődésű kapitány

Csupán 63. éves volt a tábornok.

Gyászhír – elhunyt a magas rangú pécsi kötődésű kapitány

Életének 63. évében elhunyt dr. Piros Attila r. dandártábornok, aki öt éven át, 2006-ig töltötte be a főkapitányság közbiztonsági igazgatói, rendőrfőkapitány-helyettesi beosztását – számolt be róla a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A dandártábornok több évig dolgozott a szomszédos, Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság alkalmazásában is. 

 

 

