Gyilkosság Pécsen? A rendőrök még mindig helyszínelnek – megrázó részletek!
Meghalt egy ember Pécsen. Nagy rendőri készültség, még délután 5 órakor is le volt zárva a Szántó Kovács János utca.
Fotó: KOVACS LILIANA
Ahogy korábban megírtuk, a kora délutáni órákban komolyabb rendőri intézkedés történt Pécsett, a Szigeti út és a Szántó Kovács János utca kereszteződésnél.
Olvasóink először két rendőrautót, egy mentőt és elkordonozott területet láttak a környéken, az egyenruhások pedig lakásról lakásra járva kerestek valakit.
Időközben kiderült, hogy a helyszínen egy ember életét vesztette, a körülmények alapján pedig felmerült a gyilkosság gyanúja.
Helyszínen tartózkodott munkatársunk, aki az egyenruhás rendőrök mellett fehér overálba öltözött bűnügyi helyszínelőket, valamint több civil ruhás – feltételezhetően rendőrt – is látott. A futballpálya kerítése mellett a hatóságok fehér sátrat húztak fel, ahol jelenleg is zajlanak a vizsgálatok.
A közlekedést is korlátozták: a Szántó Kovács János utcába délután öt óra előtt sem lehetett behajtani. Azokat az autósokat, akik észak felől mégis behajtottak, visszafordították, a délről érkező forgalmat pedig a Stadion utcába terelték.
Egy járókelő lapunknak azt mondta: nem először történik balhé a környéken, így nem lepte meg a nagy rendőri készültség.
Az üggyel kapcsolatban lapunk ismét kereste a rendőrséget, amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.
Rejtélyes bűnügy Pécsen: helyszínelnek a rendőrökFotók: Kovács Liliána
Frissítés: (17:49)
Kollégánk a helyszínre ment, ahonnan éppen ekkor szállították el a holttestet. A gépjárműveket továbbra sem engedik be az utcába, de gyalogosan el lehet menni a helyszín mellett.
Frissítés (18:35)
Csetényi Éva, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense hétfőn kora este arról tájékoztatta a Bama.hu-t, hogy a helyszínen egy holttestet találtak, az ügyben közigazgatási hatósági vizsgálat indult. Ez azt jelenti, hogy a halálesettel kapcsolatban idegenkezűség, tehát bűncselekmény gyanúja nem merült fel.
Mint megtudtuk, 18 óra után a helyszínelők elhagyták a helyszínt, illetve az útzárat is feloldotta a rendőrség.
