Gyilkosság Pécsen? A rendőrök még mindig helyszínelnek – megrázó részletek!

Ahogy korábban megírtuk, a kora délutáni órákban komolyabb rendőri intézkedés történt Pécsett, a Szigeti út és a Szántó Kovács János utca kereszteződésnél.

Olvasóink először két rendőrautót, egy mentőt és elkordonozott területet láttak a környéken, az egyenruhások pedig lakásról lakásra járva kerestek valakit.

Időközben kiderült, hogy a helyszínen egy ember életét vesztette, a körülmények alapján pedig felmerült a gyilkosság gyanúja.

Helyszínen tartózkodott munkatársunk, aki az egyenruhás rendőrök mellett fehér overálba öltözött bűnügyi helyszínelőket, valamint több civil ruhás – feltételezhetően rendőrt – is látott. A futballpálya kerítése mellett a hatóságok fehér sátrat húztak fel, ahol jelenleg is zajlanak a vizsgálatok.

A közlekedést is korlátozták: a Szántó Kovács János utcába délután öt óra előtt sem lehetett behajtani. Azokat az autósokat, akik észak felől mégis behajtottak, visszafordították, a délről érkező forgalmat pedig a Stadion utcába terelték.

Egy járókelő lapunknak azt mondta: nem először történik balhé a környéken, így nem lepte meg a nagy rendőri készültség.

Az üggyel kapcsolatban lapunk ismét kereste a rendőrséget, amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.