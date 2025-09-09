szeptember 9., kedd

Kipakolta a sértett lakását

5 órája

Elképesztő árulás: vak férfit fosztott ki egy hajléktalan Komlón

A Pécsi Járásbíróság a napokban elrendelte egy lakcím nélküli férfi letartóztatását egy hónapra védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett kifosztás bűntette alapos gyanúja miatt - közölte hétfőn a Pécsi Törvényszék. A bíróság jelezte: egyelőre nem jogerős a döntés a hajléktalan férfi ellen.

Elképesztő árulás: vak férfit fosztott ki egy hajléktalan Komlón

Mint írták, a nyomozás eddigi adatai szerint 2025 augusztus elején, Komlón találkozott a hajléktalan gyanúsított a régóta látássérült sértett férfivel, aki rövid beszélgetést követően felajánlotta neki, hogy lakhat a lakásában.

hajléktalan
Egy látássérült kifosztásának gyanúja matt tartóztattak le egy hajléktalan férfit. Illusztráció. Forrás: MW

A gyanúsított elfogadta a felajánlást, a sértett lakásába beköltözött, majd felhasználva a sértett védekezésre képtelen állapotát, eltulajdonította a sértett lakásából a villanybojlert, a gáztűzhelyt, az automata mosógépet, a gázkonvektorokat, valamint kibontotta és eltulajdonította a sértett lakásának homlokzati műanyag ablakait is.

Akár öt évet is kaphat a hajléktalan férfi

Az eltulajdonított tárgyakat a gyanúsított eddig még ismeretlen személynek értékesítette - tette hozzá a törvényszék arra is kitérve, hogy a gyanúsított terhére rótt bűncselekmény egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A Pécsi Törvényszék úgy indokolt: mivel alaposan tartani lehet attól, hogy a gyanúsított szabadlábon hagyása esetén megszökne, elrejtőzne, a büntetőeljárásban elérhetetlenné válna, az eljárásban szereplő egyéb vagy még felderítetlen személyek befolyásolásával veszélyeztetné a bizonyítást, illetve újabb, szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt követne el. Mindezekre figyelemmel a bíróság elrendelte a letartóztatását.

Az ügyész és a gyanúsított a bíróság végzését tudomásul vette, a védő, aki a bíróság ülésén nem volt jelen, az ülést követő három napon belül nyilatkozhat, így a határozat még nem végleges.

 

