Vész
1 órája
Hajszálon múlt a tragédia – Lángok martaléka lett egy terepjáró Baranyában
A kép ILLUSZTRÁCIÓ.
Fotó: Gurov
Teljesen kiégett egy terepjáró Kishajmás külterületén, egy földúton. A jármű egy fával megrakott utánfutót húzott. Ezt a vezető időben le tudta akasztani, így arra nem terjedt át a tűz, a kocsi mintegy ötven négyzetméteres környezetében az aljnövényzetre viszont igen. A sásdi hivatásos tűzoltók megfékezték a lángokat, jelenleg visszahűtik a terepjáró felforrósodott részeit.
