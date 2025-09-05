szeptember 5., péntek

Vész

1 órája

Hajszálon múlt a tragédia – Lángok martaléka lett egy terepjáró Baranyában

Bama.hu
Hajszálon múlt a tragédia – Lángok martaléka lett egy terepjáró Baranyában

A kép ILLUSZTRÁCIÓ.

Fotó: Gurov

Teljesen kiégett egy terepjáró Kishajmás külterületén, egy földúton. A jármű egy fával megrakott utánfutót húzott. Ezt a vezető időben le tudta akasztani, így arra nem terjedt át a tűz, a kocsi mintegy ötven négyzetméteres környezetében az aljnövényzetre viszont igen. A sásdi hivatásos tűzoltók megfékezték a lángokat, jelenleg visszahűtik a terepjáró felforrósodott részeit.

 

