Körbeszaglásztunk, válaszok után kutattunk

12 perce

A környékbeliek aggódnak a haláleset miatt – kés állt ki az áldozat mellkasából? A rejtélyes tragédia helyszínén jártunk (FOTÓ+VIDEÓ)

Ellentétes információk jutottak el lapunkhoz a nap során — a rendőrség hivatalos tájékoztatása szerint közigazgatási eljárás keretein belül vizsgálják az ügyet. Rejtélyes haláleset borzolja a kedélyeket Pécsen, az ott lakók úgy tudják, hogy egy kés állt ki az áldozat mellkasából.

Bama.hu
Borzasztó tragédia Pécs városában, sajnos az elmúlt hetekben egyre több ilyen esettel találkozunk.

Forrás: Löffler Péter

Hidegzuhanyként jött az újabb tragédia a hétfői nap során: holttestet találtak Pécsen, a PMFC Stadion közvetlen közelében. A hírfolyam már a délelőtti órákban megindult, pláne, hogy a Szigeti út és a Szántó Kovács János utca kereszteződéshez nagy erőkkel vonultak ki a hatóságok, akik lezárták az érintett területet. Ekkor még nem sejtettük, hogy mi történhetett, ám később eljutott lapunkhoz az információ, miszerint bűnügyi helyszínelők érkeztek a Szigeti útra, felállították a helyszínelők számára a sátrat is, amelyből már sejteni lehetett, hogy itt bizony szörnyű dolog történt. A rejtélyes haláleset helyszínén több érdekességet is megtudtunk.

haláleset Pécs
Rejtélyes haláleset Pécs egyik forgalmas környékén, ahol a helyiek elmondása szerint nem gyakori a balhé. A helyszínre látogattunk, hogy válaszokat keressünk.
Forrás: Löffler Péter

Rejtélyes haláleset Pécsen: mi történhetett?

A rejtélyes haláleset kapcsán az elsődleges információk arról szóltak, hogy gyilkosság történhetett, ám természetesen megkerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, Csetényi Éva sajtóreferens pedig arról tájékoztatta a Bama.hu-t, hogy a helyszínen egy holttestet találtak, az ügyben közigazgatási hatósági vizsgálat indult. Ebből arra következtethetünk, hogy nem feltételeznek idegenkezűséget, ám a lakók aggódnak, értetlenül állnak a történtek előtt, mivel a szóbeszéd szerint kés állt ki az áldozatból. 

A Tények.hu információi szintén arról szóltak, hogy egy járókelő találta meg a bokorban a feltételezhetően hajléktalan férfi holttestét, akinek egy kés állt ki a mellkasából.

Megkeresésünkre az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikációs szervezője, Udvardi-Lakos Luca is megerősítette, hogy munkatársai a helyszínen egy ember halálának tényét állapították meg, ennél bővebb részleteket nem árultak el a tragédiával kapcsolatban.

Aggódnak a helyiek, nem volt jellemző a balhé a környéken

A keddi nap során visszatértünk a helyszínre, hogy válaszok után kutakodjunk. A rendőrségi helyszínelésnek és a tragédiának már nem sok jelét láttuk, a szemetesben talált zacskók, kesztyűk árulkodtak csak arról, hogy valami szokatlan történt itt egy nappal korábban. A környék értetlenül áll a történtek előtt, két ott lakóval is sikerült beszélnünk az esetről. Elmondásuk szerint nem volt jellemző a balhé ezen a környéken, valamint hajléktalanok sem sűrűn jártak arra, korábban a garázsok mögött volt egy kis búvóhelyük, de azt már felszámolták. Abban egyetértettek, hogy furcsállják az eset körülményeit, mindketten arról számoltak be, hogy hallottak arról, hogy egy kést találtak a holttest mellkasában.

Nem ez az első tragédia Pécsen a közelmúltban

Sajnos szörnyű heteken van túl a baranyai megyeszékhely: a közelmúltban a Balokány környékén is találtak egy holttestet, valamint egy NAV-os dolgozó a munkahelyén önkezűleg vetett véget az életének szolgálati fegyverével.  

 

 

