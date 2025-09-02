Tragédia: sorra jönnek a balesetek – egyre több halálos áldozattal!

A nyár mindig a forgalmasabb közlekedési időszakok egyike, amikor a turizmus, a nagy meleg és a megnövekedett autóforgalom együtt okoz fokozott veszélyt az utakon. Bár a szabályok betartása minden közlekedő számára alapkövetelmény, az elmúlt hónapokban számos tragikus eset mutatta meg, hogy egy pillanatnyi figyelmetlenség, egy rossz döntés vagy felelőtlen manőver beláthatatlan következményekkel járhat. Az elmúlt hónapok eseményei sajnos nem csupán kisebb sérülésekkel jártak, hanem előfordult több halálos baleset is.

Elszomorító, de rengeteg halálos baleset történt Baranya vármegyében

Fotó: MW

Május végén Pécsett, a Veress Endre úti egészségügyi központ előtti zebrán egy autós gázolt halálra egy gyalogost. A rendőrség az ügyben büntetőeljárást indított. Hasonlóan megrázó tragédia zajlott le nem sokkal később az M6-os autópályán, ahol egy idős sofőr szembe hajtott fel a pályára, és frontálisan ütközött egy másik járművel. A baleset mindkét sofőr életét követelte.

A szép idővel a súlyos balesetek is megérkeztek

Júniusban egymást érték a balesetek: a pécsi Hunyadi úton egy autós áttért a szemközti sávba, és frontálisan karambolozott, miközben felmerült az ittas vezetés gyanúja is. A Siklósi úton egy idős asszonyt sodortak el, szerencsére túlélte a gázolást. Pécsváradon motorbaleset történt: egy motoros és egy autó ütközött össze, a motoros életveszélyes állapotban került kórházba, újraélesztés után. Június 22-én pedig már nem közlekedési baleset, hanem erőszakos bűncselekmény rázta meg Pécset: a Széchenyi téren késelés történt, amelynek során egy fiatal férfit életveszélyesen megsebesítettek.

A július sem telt eseménytelenül. Siklós és Harkány között egyszerre két baleset is történt: az egyikben frontális karambol miatt sérültek meg, míg pár száz méterrel arrébb egy idős kerékpárost ütöttek el a zebrán. Orfű közelében egy motoros ütközött autóval, a férfit mentőhelikopter szállította kórházba. Mohácson szintén idős hölgyet gázoltak el a piacon, a sérült ellátásához itt is helikopterre volt szükség.

Az utolsó hónapra maradt a tragédia: halálos baleset is történt

Augusztusban újabb súlyos tragédiák történtek. Mohácson egy nyerges vontató hajtott bele egy útépítés miatt felbontott körforgalomba, sofőrje beszorult a fülkébe, és súlyos sérüléseket szenvedett. Sásdnál egy autó sodródott le az útról, sofőrje a helyszínen életét vesztette. Augusztus 14-én a nyár egyik legsúlyosabb esete történt: Nagypeterd és Rózsafa között személyautó ütközött vonattal, a jármű két utasa életét vesztette. A tragédia újra rávilágított a vasúti átjárók veszélyeire, valamint arra, hogy elkerülhetőek lennének a vonatbalesetek nagy része. A hónap utolsó napjaiban is sorra következtek a súlyos esetek: Vokány és Siklós között egy motoros bukott előzés közben, Pécsen egy biciklist gázoltak el, majd újabb motoros ütközött autóval a nagyárpádi kereszteződésben.