szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

16°
+18
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nézni is rossz, ami Baranya útjain történik

1 órája

A vér is meghűl az ereidben: a záróvonalon előzött a kamionos Pécs határában (VIDEÓ)

Címkék#probléma#baleset#Pécsvárad

Elképesztő jelenet, amelynek nem szabadott volna megtörténnie.

Bama.hu
A vér is meghűl az ereidben: a záróvonalon előzött a kamionos Pécs határában (VIDEÓ)

Hidegrázós jelenetek Pécs határában.

Félelmetes jelenetet örökített meg olvasónk a 6-os út Pécs és Pécsvárad közötti szakaszán. Egy kamionos nemes egyszerűséggel − fittyet hányva a záróvonalra − előzésbe kezdett a veszélyes útszakaszon. Közlekedési videóink kapcsán megszokhattuk már, hogy a kommentelőket megosztja egy-egy jelenet, kíváncsian várjuk, hogy vajon ezen jelenetek láttán is akad-e olyan, aki szerint semmi probléma nincs ezzel a manőverrel.

Alig három hónap alatt 6 halálos baleset történt Baranya útjain

A napokban számoltunk be arról, hogy bármennyire is remekül indult az első negyedév Baranya vármegye útjain, a második már borzasztóan alakult, összesen 6-an haltak meg közlekedési balesetben vármegyénkben 3 hónap alatt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu