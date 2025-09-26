A vér is meghűl az ereidben: a záróvonalon előzött a kamionos Pécs határában (VIDEÓ)

Félelmetes jelenetet örökített meg olvasónk a 6-os út Pécs és Pécsvárad közötti szakaszán. Egy kamionos nemes egyszerűséggel − fittyet hányva a záróvonalra − előzésbe kezdett a veszélyes útszakaszon. Közlekedési videóink kapcsán megszokhattuk már, hogy a kommentelőket megosztja egy-egy jelenet, kíváncsian várjuk, hogy vajon ezen jelenetek láttán is akad-e olyan, aki szerint semmi probléma nincs ezzel a manőverrel.

Alig három hónap alatt 6 halálos baleset történt Baranya útjain

A napokban számoltunk be arról, hogy bármennyire is remekül indult az első negyedév Baranya vármegye útjain, a második már borzasztóan alakult, összesen 6-an haltak meg közlekedési balesetben vármegyénkben 3 hónap alatt.