Brutális: hatan hunytak el közúti balesetben Baranyában! (VIDEÓ!)
Pedig milyen szépen indult az év – aztán jött a fekete leves. Alig egy negyedév alatt hatalmasat ugrott a halálos közúti balesetek száma Baranya vármegyében.
Forrás: MW
Fotó: Löffler Péter
A halálos közúti balesetek számában a dél-dunántúli régióban Baranya vármegye végzett az első helyen tavaly, ám úgy tűnt, hogy 2025 változást hozhat ezzel kapcsolatban. Hiába indult azonban biztatóan az év, drámai változások álltak be: alig 3 hónap alatt hatan hunytak el az utakon.
Szörnyű a vezetési morál, lehúzzuk a régiót
2024-ben a Dél-dunántúli régióban nálunk történt a legtöbb közúti baleset, amely személyi sérüléssel járt – szám szerint 574. Somogyban ez a szám 476, míg Tolnában csupán 292 volt. 2025 első féléves adatai sem azt mutatják, hogy a tavalyi év csak egy szerencsétlenül sikerült időszak volt: már 246 személyi sérüléssel járó baleset történt vármegyénkben, míg a szomszédainknál ez a szám 213 (Somogy) és 141 (Tolna).
Fekete hónapok: jócskán megugrott a halálos közúti balesetek száma
A 2024-es évet 18 halálos közúti balesettel zárta Baranya vármegye, míg Somogyban és Tolnában 17-17 ilyen eset történt a KSH adatai szerint. Érdemes azonban kiemelni, hogy országos szinten nem végzett rosszul megyénk: az említett két megyén kívül Vasban (5), Nógrádban (6), Békésben (16) és Veszprémben (16) volt csak kevesebb tragédia.
