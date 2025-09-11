Pécs, Megyeri út
Hármas ütközés okozott torlódást a csúcsforgalomban
Olvasónk jelzése szerint három autó koccant egymásba csütörtök reggel Pécsen, a Megyeri úton, jelentősebb torlódást okozva ezzel a délelőtti csúcsforgalomban.
Szántó Valentin, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatta a Bama.hu-t, hogy a balesetről nem érkezett bejelentés a rendőrséghez. Azaz feltehetően a felek meg tudtak egyezni egymással a felelősség kérdésében.
Csúnya baleset történt az M6-os autópályán
Csütörtök reggel az M6-os autópálya 15-ös kilométerénél, Budapest XXII. kerületének térségében, az M0-s felé vezető oldalon is történt egy baleset. Egy autó a szalagkorlátnak ütközött, majd megpördült az úttesten.
