Hármas ütközés okozott torlódást a csúcsforgalomban

Szántó Valentin, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatta a Bama.hu-t, hogy a balesetről nem érkezett bejelentés a rendőrséghez. Azaz feltehetően a felek meg tudtak egyezni egymással a felelősség kérdésében.

Csúnya baleset történt az M6-os autópályán

Csütörtök reggel az M6-os autópálya 15-ös kilométerénél, Budapest XXII. kerületének térségében, az M0-s felé vezető oldalon is történt egy baleset. Egy autó a szalagkorlátnak ütközött, majd megpördült az úttesten.