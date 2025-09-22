Heroikus küzdelem: drámai fotók készültek a baranyai tűzesetről

Az oltásban részt vett a Palkonya-Újpetre Német Nemzetiségi Önkéntes Erdőtűzoltó Egyesület, amely Facebook- bejegyzésben számolt be a heroikus munkáról.

Forrás: Palkonya-Újpetre Német Nemzetiségi Önkéntes Erdőtűzoltó Egyesület

Azt írták, egyesületük a gépjárműfecskendővel és a létraszerrel 5 fővel vonult a helyszínre. Amíg a villányi, siklósi és pécsi szerek a tűz oltásán és annak átterjedésének megakadályozásán dolgoztak, addig egyesület kiépítette a szerek táplálását 3-3 tömlővel az újonnan felszerelt föld feletti tűzcsapról.

Forrás: Palkonya-Újpetre Német Nemzetiségi Önkéntes Erdőtűzoltó Egyesület

„A pécsi létra az út felől, a mi létránk az udvar felől segítette az oltást" - ismertették hozzátéve, hogy az utómunkálatokat a helyszín kivilágításával és a megmaradt tűzfészkek felkutatásával segítették. A gördülékeny együttműködésnek köszönhetően a tűz sem az öltözőre, sem a garázsra nem tudott átterjedni” - összegzett az egyesület.