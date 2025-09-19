szeptember 19., péntek

Horrorbaleset Kacsótánál: sokkoló fotók érkeztek a helyszínről (GALÉRIA+VIDEÓ)

Jelentős fennakadást okozott a közlekedésben péntek reggel a 6-os úton, Kacsóta külterületén történt baleset, amelyben összesen - a friss információk szerint - hatan sérültek meg. A kacsótai baleset helyszínén járt fotós kollégánk.

Csetényi Éva, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense péntek délelőtt arról tájékoztatta a Bama.hu-t, hogy a kacsótai baleset során három személyautó és egy kerékpáros ütközött össze, hatan sérültek meg. Úgy tudjuk mindannyian könnyebben.

 

Buszok is késtek a kacsótai baleset miatt szerint az 5685, 5686, 5687, 5688, járataik Kacsóta, kultúrház megállóhelyet nem érintették.

A Pécs, autóbusz-állomásról 6:25-kor Szigetvár, autóbusz-állomásra elindult 5685/15-ös járat jelentős késéssel közlekedett - tették hozzá. 

Frissítés:

Az Országos Mentőszolgálat az alábbi tájékoztatást adta az ügyben: „A helyszínről négy embert, köztük két gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba".

Újabb borzalmas baleset: teljes útzár mellett helyszíneltek

Fotók: Kovács Liliána

 

