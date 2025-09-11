Ijesztő tűzesetek Baranyában: nyolcszáz négyzetméter lángolt

A tüzet növényi hulladék égetése okozta. Bár az égetést végzők rendelkeztek oltásra alkalmas eszközökkel, a terepviszonyok miatt nem tudták megállítani a tűz terjedését – olvashat a katasztrófavédelem közleményében. A sásdi hivatásos tűzoltók kiérkezésükkor már csak füstölést tapasztaltak, és egy vízsugárral körbelocsolták a területet.

Merenye külterületén is mintegy nyolcszáz négyzetméteren égett száraz fű. A szigetvári tűzoltókat kora délután riasztották a helyszínre, ahol egy vízsugárral és kézi szerszámokkal sikerült eloltani a lángokat. Szerencsére egyik esetnél sem történt személyi sérülés.