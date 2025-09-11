szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

22°
+23
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Két helyszínen oltottak

1 órája

Ijesztő tűzesetek Baranyában: nyolcszáz négyzetméter lángolt

Címkék#vízsugár#hulladék#tűzeset#Baranyajenő#szerszám#katasztrófavédelem

Száraz fű és gaz kapott lángra kedd délelőtt Baranyajenőn, a Szabadság utcában.

Bama.hu
Ijesztő tűzesetek Baranyában: nyolcszáz négyzetméter lángolt

Fotó: Kiss János

A tüzet növényi hulladék égetése okozta. Bár az égetést végzők rendelkeztek oltásra alkalmas eszközökkel, a terepviszonyok miatt nem tudták megállítani a tűz terjedését – olvashat a katasztrófavédelem közleményében. A sásdi hivatásos tűzoltók kiérkezésükkor már csak füstölést tapasztaltak, és egy vízsugárral körbelocsolták a területet.

Merenye külterületén is mintegy nyolcszáz négyzetméteren égett száraz fű. A szigetvári tűzoltókat kora délután riasztották a helyszínre, ahol egy vízsugárral és kézi szerszámokkal sikerült eloltani a lángokat. Szerencsére egyik esetnél sem történt személyi sérülés.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu