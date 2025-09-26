szeptember 26., péntek

2 órája

Itt mi történik? Ellepték a rendőrök a forgalmas uránvárosi útszakaszt!

Címkék#rendőr#ellenőrzés#jármű#baleset

Jusztin Levente
Itt mi történik? Ellepték a rendőrök a forgalmas uránvárosi útszakaszt!

Olvasónk jelzése alapján péntek délelőtt közúti ellenőrzést tartanak Pécsett, a 6-os főúton, Uránváros térségében. A beszámoló szerint a rendőrök több járművet is megállítanak, és alaposan ellenőrzik a gépkocsikat, valamint a sofőröket. Az ellenőrzés miatt időszakosan lassulhat a forgalom az érintett szakaszon, ezért az arra közlekedők kisebb fennakadásokra számíthatnak.

A rendőrség rendszeresen szervez hasonló akciókat a közlekedésbiztonság javítása érdekében, amelyek során a járművek műszaki állapotát, a kötelező dokumentumok meglétét és a sofőrök vezetési jogosultságát is vizsgálják. A pénteki akció célja, hogy kiszűrjék a szabálytalanságokat, és ezzel megelőzzék az olyan baleseteket ezen a forgalmas pécsi útszakaszon, mint a keddi incidens.

 

