Jön az óraátállítás! Hamarabb sötétedik Baranyában is

Október utolsó vasárnapján hajnali 3 órakor az órákat vissza kell állítani 2-re. Az óraátállítás célja eredetileg az volt, hogy jobban kihasználjuk a természetes fényt, ám napjainkban egyre több vita övezi, mennyire van még értelme. A reggelek világosabbak lesznek, ami sokaknak könnyebbé teheti az ébredést, viszont este jóval korábban sötétedik, így a délutáni szabadidő vagy a kinti munkák rövidülnek.