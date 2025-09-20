szeptember 20., szombat

Változás

1 órája

Jön az óraátállítás! Hamarabb sötétedik Baranyában is

Baranyában szeptember végén még élvezhetjük a vénasszonyok nyarát, kellemesen meleg, napos idővel, de az éjszakák már hűvösebbek. Az október azonban nemcsak az őszi időjárást hozza magával, hanem a téli időszámítás kezdetét is.

Tóth Viktória
Jön az óraátállítás! Hamarabb sötétedik Baranyában is

Október utolsó vasárnapján hajnali 3 órakor az órákat vissza kell állítani 2-re. Az óraátállítás célja eredetileg az volt, hogy jobban kihasználjuk a természetes fényt, ám napjainkban egyre több vita övezi, mennyire van még értelme. A reggelek világosabbak lesznek, ami sokaknak könnyebbé teheti az ébredést, viszont este jóval korábban sötétedik, így a délutáni szabadidő vagy a kinti munkák rövidülnek. 

A szervezet számára a váltás megterhelő lehet, hiszen a biológiai óra nehezen alkalmazkodik az új ritmushoz. Gyakran jelentkezhet fáradtság, álmatlanság vagy koncentrációs zavar közvetlenül az óraátállítás után. Az óraátállítás így nemcsak a faliórákon, hanem az emberek közérzetében és napi rutinjában is érződik.

 

