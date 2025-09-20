1 órája
Jön az óraátállítás! Hamarabb sötétedik Baranyában is
Baranyában szeptember végén még élvezhetjük a vénasszonyok nyarát, kellemesen meleg, napos idővel, de az éjszakák már hűvösebbek. Az október azonban nemcsak az őszi időjárást hozza magával, hanem a téli időszámítás kezdetét is.
Október utolsó vasárnapján hajnali 3 órakor az órákat vissza kell állítani 2-re. Az óraátállítás célja eredetileg az volt, hogy jobban kihasználjuk a természetes fényt, ám napjainkban egyre több vita övezi, mennyire van még értelme. A reggelek világosabbak lesznek, ami sokaknak könnyebbé teheti az ébredést, viszont este jóval korábban sötétedik, így a délutáni szabadidő vagy a kinti munkák rövidülnek.
Elmondjuk, mi lett az óraátállítással – a bizottság ugyanis döntést hozott
A szervezet számára a váltás megterhelő lehet, hiszen a biológiai óra nehezen alkalmazkodik az új ritmushoz. Gyakran jelentkezhet fáradtság, álmatlanság vagy koncentrációs zavar közvetlenül az óraátállítás után. Az óraátállítás így nemcsak a faliórákon, hanem az emberek közérzetében és napi rutinjában is érződik.