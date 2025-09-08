szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

28°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

45 perce

Bénult forgalom, csúnya karambol Pécsen: kamion és autó csapódott össze

Címkék#forgalom#karambol#kamion#baleset#személyautó

Karambol történt Pécsen szeptember 8-án, nem sokkal dél után.

Bama.hu
Bénult forgalom, csúnya karambol Pécsen: kamion és autó csapódott össze

Fotó: Löffler Péter

A Katasztrófavédelem 12:22-kor osztotta meg a baleset hírét: összeütközött egy személyautó és egy kamion Pécsen, a Hársfa úton. Az érintett útszakaszon irányítás mellett, félpályán halad a forgalom.  A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a város hivatásos tűzoltói érkeztek ki. 

Drámai karambol Pécsen.
Kamion és autó csapódott össze.

Frissítés

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság megkeresésünkre elárulta, hogy egy teherautó és egy személyautó ment egymással szembe, összeütköztek és nem tudtak megegyezni, ezért volt szükség a rendőrségi intézkedésre.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu