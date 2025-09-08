Bénult forgalom, csúnya karambol Pécsen: kamion és autó csapódott össze

A Katasztrófavédelem 12:22-kor osztotta meg a baleset hírét: összeütközött egy személyautó és egy kamion Pécsen, a Hársfa úton. Az érintett útszakaszon irányítás mellett, félpályán halad a forgalom. A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a város hivatásos tűzoltói érkeztek ki.

Drámai karambol Pécsen.

Kamion és autó csapódott össze.

Frissítés

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság megkeresésünkre elárulta, hogy egy teherautó és egy személyautó ment egymással szembe, összeütköztek és nem tudtak megegyezni, ezért volt szükség a rendőrségi intézkedésre.