Baleset
1 órája
Bénult forgalom, csúnya karambol Pécsen: kamion és autó csapódott össze
Karambol történt Pécsen szeptember 8-án, nem sokkal dél után.
Fotó: Löffler Péter
A Katasztrófavédelem 12:22-kor osztotta meg a baleset hírét: összeütközött egy személyautó és egy kamion Pécsen, a Hársfa úton. Az érintett útszakaszon irányítás mellett, félpályán halad a forgalom. A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a város hivatásos tűzoltói érkeztek ki.
Frissítés
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság megkeresésünkre elárulta, hogy egy teherautó és egy személyautó ment egymással szembe, összeütköztek és nem tudtak megegyezni, ezért volt szükség a rendőrségi intézkedésre.
