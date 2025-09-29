2 órája
Balhé a Kertvárosban, kommandósok Pécsett, holttestek kerültek elő (VIDEÓ)
Balesetek szempontjából talán mondhatjuk, hogy egy viszonylag nyugodtabb hét van mögöttünk, ám szörnyű eseményekből így sem volt hiány. Holttestet találtak Pécsen, előkerült Kaszás Nikolett holtteste és balhé is volt a Kertvárosban.
Szörnyű események sorozata.
Forrás: Illusztráció
Hosszú és eseménydús hét van mögöttünk: összefoglaljuk a legfrissebb részleteket és megemlékezünk arról az egész országot lázban tartó eltűnésről, melynek sajnos tragikus vége lett: részletek Kaszás Nikolett keresése és holttestének megtalálása kapcsán.
Kaszás Nikolett eltűnése, holttest Pécsen és balhé a Kertvárosban
Egy egész ország szurkolt azért, hogy Kaszás Nikolett keresése sikerrel járjon, a 27 éves lány történetét az egész sajtó figyelemmel követte, végül vasárnap a hatóságok és a civilekből is összeálló keresőcsapatok megtalálták a nő holttestét a Pilisben, a túraútvonaltól nem messze. Az eset körülményeit továbbra is vizsgálja a rendőrség, az elsődleges információk szerint idegenkezűség nem merült fel, ám az eltűnése után a nevében küldött üzenetekre továbbra sincs magyarázat.
Balhé a Kertvárosban, megsérült egy kislány
Rendőrségi intézkedés történt péntek délután Pécsen, a Kertvárosban. Egy 8-as számú helyi járatosról mindenkit letessékeltek a Krisztina térnél a rendőrök, a szemtanúk szerint többen összevitatkoztak az utasok között is. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, hogy egy álló, de tömött buszhoz érkeztek ki intézkedni, mert egy kislányt nekinyomtak az ajtónak, és megsérült a válla. Az eset körülményeit még vizsgálják.
Utánajártunk a rejtélyes, múlt hétvégi tragédiának
A hétfői nap során fejleményekről számoltunk be azzal a sajnálatos esettel kapcsolatban, amely a múlt hétvégén történt Pécsen. A PMFC pályánál holttestet találtak, az ott lakók pedig kést is emlegettek.
Sikeres akciót hajtott végre a Mecsek Kommandó és a Pécsi Rendőrkapitányság
A DELTA Program keretein belül csapott le a Pécsi Rendőrkapitányság és a Mecsek kommandó szeptember 23-án, a szervek a lakásán fogtak el egy 33 éves férfit.
Kommandósok lepték el Pécset, nagy erőkkel vonultak ki a rendőrséggel együtt (VIDEÓ)
Külföldi bűnözőkről készített összeállításunk is népszerű volt olvasóink körében
Külföldi embercsempészek tűntek fel Baranyában – segítsünk elkapni őket! (FOTÓK)
Egy holttest alsó részét találták meg a Dunában, Mohács közelében
Kevesebb, mint egy órára Mohácstól, Sükösdnél találtak egy alsótestet. A szakembereknek az áldozat életkorát sem sikerült beazonosítani.
