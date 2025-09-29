Balhé a Kertvárosban, kommandósok Pécsett, holttestek kerültek elő (VIDEÓ)

Hosszú és eseménydús hét van mögöttünk: összefoglaljuk a legfrissebb részleteket és megemlékezünk arról az egész országot lázban tartó eltűnésről, melynek sajnos tragikus vége lett: részletek Kaszás Nikolett keresése és holttestének megtalálása kapcsán.

Kaszás Nikolett eltűnése, holttest Pécsen és balhé a Kertvárosban

Egy egész ország szurkolt azért, hogy Kaszás Nikolett keresése sikerrel járjon, a 27 éves lány történetét az egész sajtó figyelemmel követte, végül vasárnap a hatóságok és a civilekből is összeálló keresőcsapatok megtalálták a nő holttestét a Pilisben, a túraútvonaltól nem messze. Az eset körülményeit továbbra is vizsgálja a rendőrség, az elsődleges információk szerint idegenkezűség nem merült fel, ám az eltűnése után a nevében küldött üzenetekre továbbra sincs magyarázat.

Balhé a Kertvárosban, megsérült egy kislány

Rendőrségi intézkedés történt péntek délután Pécsen, a Kertvárosban. Egy 8-as számú helyi járatosról mindenkit letessékeltek a Krisztina térnél a rendőrök, a szemtanúk szerint többen összevitatkoztak az utasok között is. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, hogy egy álló, de tömött buszhoz érkeztek ki intézkedni, mert egy kislányt nekinyomtak az ajtónak, és megsérült a válla. Az eset körülményeit még vizsgálják.

Utánajártunk a rejtélyes, múlt hétvégi tragédiának

A hétfői nap során fejleményekről számoltunk be azzal a sajnálatos esettel kapcsolatban, amely a múlt hétvégén történt Pécsen. A PMFC pályánál holttestet találtak, az ott lakók pedig kést is emlegettek.

Sikeres akciót hajtott végre a Mecsek Kommandó és a Pécsi Rendőrkapitányság

A DELTA Program keretein belül csapott le a Pécsi Rendőrkapitányság és a Mecsek kommandó szeptember 23-án, a szervek a lakásán fogtak el egy 33 éves férfit.