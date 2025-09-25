1 órája
Kerüljük el az autópályát: mentőhelikopter is érkezett az M6-osra! (VIDEÓ)
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
Fotó: Varga Jozsef Zoltan
A pécsiek számára rossz hír lehet, illetve mindazoknak, akik Budapest irányába indultak el: a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint Iváncsa közelében, a 48. kilométernél ütközött össze egy személyautó és egy motorkerékpár a főváros felé vezető oldalon. A helyszínre a pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltókat riasztották, valamint mentőhelikopter is érkezett.
A tájékoztatás szerint az autópálya érintett szakaszát a hatóságok teljes szélességében lezárták, az ott tartózkodó kollégánk információja szerint viszont már engedik a forgalmat, néhány perc várakozással az autópályán haladhatunk tovább Budapest felé.
Az esettel kapcsolatban megkerestük az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztályát, amint válaszolnak megkeresésünkre, frissítjük cikkünket.
