Kerüljük el az autópályát: mentőhelikopter is érkezett az M6-osra! (VIDEÓ)

Jusztin Levente
Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: Varga Jozsef Zoltan

A pécsiek számára rossz hír lehet, illetve mindazoknak, akik Budapest irányába indultak el: a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint Iváncsa közelében, a 48. kilométernél ütközött össze egy személyautó és egy motorkerékpár a főváros felé vezető oldalon. A helyszínre a pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltókat riasztották, valamint mentőhelikopter is érkezett.

A tájékoztatás szerint az autópálya érintett szakaszát a hatóságok teljes szélességében lezárták, az ott tartózkodó kollégánk információja szerint viszont már engedik a forgalmat, néhány perc várakozással az autópályán haladhatunk tovább Budapest felé.

Az esettel kapcsolatban megkerestük az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztályát, amint válaszolnak megkeresésünkre, frissítjük cikkünket.


 

 

