Baleset
2 órája
Két autó karambolozott Uránvárosban, szükség volt a rendőrökre is!
Olvasónk jelezte, hogy baleset történt Pécsen a 6-os főút városi szakaszán az Ybl Miklós utca kereszteződésében. A baleset helyszínére kivonultak a rendőrök is.
A rendőrség tájékoztatása szerint a szóban forgó kereszteződésben két autó ütközött össze. A balesetben nem sérült meg senki, de mivel a felek nem tudtak megegyezni a felelősség kérdésében, ezért értesítették a rendőrsége.
Ezt ne hagyja ki!Banki leállás
4 órája
Figyelem! Napokra leáll az egyik legnagyobb hazai bank – százezrek bankolása kerülhet veszélybe
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre