Baleset

3 órája

Két autó karambolozott Uránvárosban, szükség volt a rendőrökre is!

Címkék#rendőrség#Ybl Miklós utca#baleset

Kaszás Endre
Két autó karambolozott Uránvárosban, szükség volt a rendőrökre is!

Olvasónk jelezte, hogy baleset történt Pécsen a 6-os főút városi szakaszán az Ybl Miklós utca kereszteződésében. A baleset helyszínére kivonultak a rendőrök is.

A rendőrség tájékoztatása szerint a szóban forgó kereszteződésben két autó ütközött össze. A balesetben nem sérült meg senki, de mivel a felek nem tudtak megegyezni a felelősség kérdésében, ezért értesítették a rendőrsége.

 

 

