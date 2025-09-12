Két autó karambolozott Uránvárosban, szükség volt a rendőrökre is!

Olvasónk jelezte, hogy baleset történt Pécsen a 6-os főút városi szakaszán az Ybl Miklós utca kereszteződésében. A baleset helyszínére kivonultak a rendőrök is.

A rendőrség tájékoztatása szerint a szóban forgó kereszteződésben két autó ütközött össze. A balesetben nem sérült meg senki, de mivel a felek nem tudtak megegyezni a felelősség kérdésében, ezért értesítették a rendőrsége.