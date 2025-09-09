szeptember 9., kedd

Kislányt ütöttek el a forgalmas baranyai zebrán, a sofőr elhajtott

Kislányt ütöttek el a forgalmas baranyai zebrán, a sofőr elhajtott

Kedd reggel ijesztő eset történt Magyarszék egyik forgalmas gyalogátkelőhelyén, a helyi iskolához közel. Egy kislány szabályosan akart átkelni az úton, amikor egy autó elütötte. Bár szerencsére úgy tűnik, nem szenvedett súlyos sérülést, a történtek hatalmas sokkot okoztak neki.

A sofőr ugyan megállt, és röviden meggyőződött arról, hogy a gyermek nagyjából rendben van, majd sietve továbbhajtott, mintha mi sem történt volna. A helyszínen tartózkodó autósok és gyalogosok azonnal a kislány segítségére siettek, igyekeztek megnyugtatni őt. Szemtanúk szerint a gyermek erősen sántított, így nem kizárt, hogy lelki megrázkódtatás mellett testi sérülést is szenvedett.

Az eset ismét rávilágít arra, mennyire fontos a figyelem és az elővigyázatosság a közlekedésben: egyetlen pillanatnyi figyelmetlenség is komoly következményekkel járhat.

A rendőrség tájékoztatása szerint az esettel kapcsolatban nem érkezett hozzájuk bejelentés.

 

 

